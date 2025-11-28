Black Friday deve movimentar R$ 30 mi em Juazeiro do Norte

Black Friday deve movimentar R$ 30 milhões na economia de Juazeiro do NorteProjeção atesta peso da data de compras para o comércio local, que preparou ofertas para atrair a clientela
A Black Friday 2025, que ocorre nesta sexta-feira, deve movimentar cerca de R$ 30 milhões em Juazeiro do Norte. A projeção, divulgada pela Prefeitura, é baseada em indicadores do varejo e na participação estimada de 12% no desempenho regional.
O cenário local acompanha a tendência nacional: o faturamento previsto para o país é de R$ 13,6 bilhões, segundo levantamento da Gauge e da W3haus, empresas de marketing do Grupo Stefanini.
A data segue impulsionando tanto o comércio físico quanto o digital. No Centro de Juazeiro grandes redes varejistas como Zenir, Macavi, Casas Bahia, Magazine Luiza e Farmácias Pague Menos, estão com ofertas, estimulando o comércio local.
Em Juazeiro do Norte, a Black Friday é um dos períodos mais importantes para o comércio. Segundo Larice Simone, diretora de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur), a data tem dupla função.
“A Black Friday permite ao consumidor adquirir produtos com preços mais acessíveis e antecipar compras importantes, como itens de Natal, eletrônicos e móveis. Para as empresas, significa aumento no faturamento e melhor giro de estoque”, afirmou.
Após a pandemia, o comércio eletrônico se consolidou como eixo central do varejo brasileiro, fenômeno que continua influenciando as compras. Na edição de 2024, oito em cada dez consumidores disseram ter encontrado ofertas relevantes. Para 2025, nove em cada dez brasileiros demonstram intenção de participar da Black Friday, agora com comportamento mais planejado e multicanal.
Plataformas como TikTok Shop, Instagram indexado, live commerce e creators estão entre os principais influenciadores da decisão de compra. Ainda assim, o ponto físico segue relevante como espaço de experimentação, o que favorece centros urbanos regionais como Juazeiro do Norte.
Os descontos médios variam entre 20% e 30%, podendo chegar a 70% em alguns estabelecimentos. A cidade deve receber consumidores de todo o Cariri, atraídos pela possibilidade de economia e pela segurança de comprar presencialmente.
