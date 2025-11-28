Black Friday deve movimentar R$ 30 mi em Juazeiro do Norte

Projeção atesta peso da data de compras para o comércio local, que preparou ofertas para atrair a clientela

A Black Friday 2025 , que ocorre nesta sexta-feira, deve movimentar cerca de R$ 30 milhões em Juazeiro do Norte . A projeção, divulgada pela Prefeitura, é baseada em indicadores do varejo e na participação estimada de 12% no desempenho regional.

O cenário local acompanha a tendência nacional: o faturamento previsto para o país é de R$ 13,6 bilhões, segundo levantamento da Gauge e da W3haus, empresas de marketing do Grupo Stefanini.

A data segue impulsionando tanto o comércio físico quanto o digital. No Centro de Juazeiro grandes redes varejistas como Zenir, Macavi, Casas Bahia, Magazine Luiza e Farmácias Pague Menos, estão com ofertas, estimulando o comércio local.

Em Juazeiro do Norte, a Black Friday é um dos períodos mais importantes para o comércio. Segundo Larice Simone, diretora de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur), a data tem dupla função.

“A Black Friday permite ao consumidor adquirir produtos com preços mais acessíveis e antecipar compras importantes, como itens de Natal, eletrônicos e móveis. Para as empresas, significa aumento no faturamento e melhor giro de estoque”, afirmou.