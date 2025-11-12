SSE investirá US$ 43 bilhões em plano de 5 anos para aumentar lucros e dividendos

Cerca de 6 bilhões de libras serão investidos em renováveis e flexibilidade do sistema, afirmou.

A SSE afirmou que investirá 33 bilhões de libras, equivalentes a US$ 43,4 bilhões, até 2030 em um esforço para aumentar os lucros e dividendos. O grupo de energia do Reino Unido disse que o plano de cinco anos totalmente financiado aumentará sua exposição às redes de eletricidade britânicas, com cerca de 80%, ou 27 bilhões de libras, sendo investidos nesta área.

A SSE espera que o plano de investimento veja o valor bruto dos ativos regulados - uma métrica chave da indústria - aumentar em cerca de 25% na taxa de crescimento anual composta ao longo do período.

O plano também deve fazer o lucro ajustado por ação crescer para entre 225 e 250 pence até o final de 2030. Paralelamente, espera-se que os dividendos por ação aumentem entre 5% e 10% em 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.

