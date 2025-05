Linha Leste do Metrofor: tatuzão chega ao Colégio Militar em até 15 dias

O túnel da estação do Colégio Militar da Linha Leste do Metrô de Fortaleza será aberto em até 15 dias. A informação foi divulgada pelo secretário da Infraestrutura do Estado do Ceará, Hélio Winston, por meio de uma publicação nas suas redes sociais.

Winston lembrou que a tuneladora, também conhecida como tatuzão, partiu do Centro e percorreu o trajeto sob a Catedral de Fortaleza até a estação Chico Silva no Centro com o Colégio Militar. Com a conclusão desta etapa, a expectativa de liberar a Praça da Sé, que fica de frente à Catedral de Fortaleza e que está com tapumes ao redor.