Fortaleza avança para 3º maior mercado imobiliário do País

￼SUPERPRÉDIOS em Fortaleza na Avenida Beira-Mar / Crédito: FÁBIO LIMA

Em meio ao lançamento de unidades habitacionais de alto e altíssimo padrão, o mercado imobiliário de Fortaleza consolidou a posição como terceiro principal do País, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. A conclusão faz parte de pesquisa do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE) em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O levantamento analisa os resultados de vendas, lançamentos e valor geral de vendas (VGV) em Fortaleza e municípios do entorno. A conclusão é de que há uma consolidação de um ciclo de expansão sustentável para o setor.

Para alcançar o posto de terceiro mercado imobiliário mais relevante, a capital cearense superou as praças de Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS). Como está crescendo o mercado imobiliário em Fortaleza? O estudo abrangeu uma amostra de 404 empreendimentos, desenvolvidos por 189 empresas. Neste ano, foram realizados 40 lançamentos de projetos imobiliários em Fortaleza, além de outros 42 projetos na Grande Fortaleza. São opções de loteamento fechado, apartamentos compactos, standard, econômico, médio, luxo e super luxo. Segundo os dados, a quantidade de unidades disponíveis no mercado é de 8,3 mil, o menor número dos últimos dois anos, o que demonstra um estoque baixo fruto da efetividade das vendas. Fábio Tadeu, consultor de mercado imobiliário da Brain Inteligência Estratégica, Fortaleza é uma cidade no Nordeste que se destaca por ser um mercado de classe média e em especial de classe alta muito maior do que as demais capitais do Nordeste.

Fortaleza, CE, BR 22.03.25 Mercado de Vendas e locações de imóveis em alta em Fortaleza (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza possui ao fim desse terceiro trimestre um estoque de 350 unidades com valor acima de R$ 4 milhões, além de 750 unidades acima dos R$ 2 milhões. "Fortaleza costumava ficar entre o sexto e o sétimo maior mercado do Brasil e se tornou o terceiro neste ano por causa de um forte volume de lançamentos e crescimento de vendas também. A Cidade tem uma pujança muito grande, muitas construtoras participantes", afirma.

Venda de imóveis: preços e projeções para 2025 A alta demanda tem contribuído para a valorização do preço do metro quadrado, captou a pesquisa. Entre agosto e setembro, a alta do preço médio do metro quadrado (m²) foi de 2%. Em 12 meses, a valorização alcança 10%. A região da avenida Beira Mar tem preço médio do m² orçado em R$ 22,7 mil, ficando atrás somente do bairro Meireles como o m² mais caro da Cidade, custante em média R$ 37,7 mil. Presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa, destaca o bom momento do setor imobiliário e prevê que 2025 supere o desempenho de 2024, que já havia sido o melhor em oito anos.