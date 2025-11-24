Pagamento do Pé-de-meia tem inicio nesta segunda-feira, 24

Governo do Brasil inicia o pagamento da nona parcela de R$ 200 para os estudantes inscritos no programa e com frequência escolar de 80%

O pagamento da nona parcela do programa Pé-de-meia de 2025 inicia-se nesta segunda-feira, 24. De responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), o valor de R$ 200 será depositado até dia 2 de dezembro.

Os pagamentos serão feitos para os alunos com a frequência escolar mínima de 80% das aulas e seguirão o mês de nascimento dos inscritos no programa.

Para os contemplados que ainda são menores de idade, é necessário que um responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem.

A autorização por pais ou mães pode ser feita por meio do mesmo aplicativo. Outros responsáveis legais precisam ir a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

O aluno com 18 anos ou mais, já estará com a conta desbloqueada para utilização do valor recebido.