Pagamento do Pé-de-meia tem inicio nesta segunda-feira, 24

Governo do Brasil inicia o pagamento da nona parcela de R$ 200 para os estudantes inscritos no programa e com frequência escolar de 80%
O pagamento da nona parcela do programa Pé-de-meia de 2025 inicia-se nesta segunda-feira, 24. De responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), o valor de R$ 200 será depositado até dia 2 de dezembro.

Os pagamentos serão feitos para os alunos com a frequência escolar mínima de 80% das aulas e seguirão o mês de nascimento dos inscritos no programa.

Para os contemplados que ainda são menores de idade, é necessário que um responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem.

A autorização por pais ou mães pode ser feita por meio do mesmo aplicativo. Outros responsáveis legais precisam ir a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

O aluno com 18 anos ou mais, já estará com a conta desbloqueada para utilização do valor recebido.

Pagamento para os estudantes que prestaram o Enem 2025

Os alunos concluintes do Ensino Médio em 2025 e que participarem dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem receber um incentivo adicional de R$ 200.

O pagamento extra será efetuado após confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.

O que é o benefício do Pé-de-meia?

O programa de incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia foi instituído por lei em 16 de janeiro de 2024, assinado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O benefício é destinado para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. 

O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio.

Os participantes do programa recebem parcelas de R$ 200 relativas à frequência nas aulas que devem atingir, no mínimo, 80% de presença.

Os valores podem somar até R$ 9.200 por aluno ao final de todo o Ensino Médio.

Calendário de pagamento

Os pagamentos seguirão o mês de nascimento dos estudante:

  • Janeiro e fevereiro: Segunda-feira, 24 de novembro.
  • Março e abril: Terça-feira, 25 de novembro.
  • Maio e junho: Quarta-feira, 26 de novembro.
  • Julho e agosto: Quinta-feira, 27 de novembro. 
  • Setembro e outubro: Sexta-feira, 28 de novembro. 
  • Novembro e dezembro: Segunda-feira, 2 de dezembro. 

