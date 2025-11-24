INSS inicia o pagamento do 13° salário nesta segunda-feira, 24

INSS inicia o pagamento do 13° salário nesta segunda-feira, 24O pagamento será realizado para os novos beneficiários que não receberam a antecipação em abril de 2025
O Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) inicia, nesta segunda-feira, 24, o pagamento do décimo terceiro salário (13º) para segurados que não receberam a antecipação feita em abril de 2025.
Ao todo, mais de 2,3 milhões de benefícios do INSS serão pagos com o 13º, resultando em R$ 2,2 bilhões injetados na economia.
Os segurados que já eram beneficiários em abril receberam a antecipação do 13º nos meses de abril e maio e não recebem nesta etapa. O pagamento será feito para os que não possuíam benefício ativo na época.
Como consultar o valor e a data de pagamento:
O extrato de pagamento de novembro já está disponível no Meu INSS. Para consultar, basta acessar o aplicativo ou o site, entrar na opção “Extrato de Pagamento” e verificar os valores.
Para saber o dia exato do recebimento, é só consultar o calendário de pagamentos do INSS.
Data de pagamento para quem ganha até 1 salário mínimo
- Final 1 - Segunda-feira, 24 de novembro
- Final 2 - Terça-feira, 25 de novembro
- Final 3 - Quarta-feira, 26 de novembro
- Final 4 - Quinta-feira, 27 de novembro
- Final 5 - Sexta-feira, 28 de novembro
- Final 6 - Segunda-feira, 1° de dezembro
- Final 7 - Terça-feira, 2 de dezembro
- Final 8 - Quarta-feira 3 de dezembro
- Final 9 - Quinta-feira, 4 de dezembro
- Final 0 - Sexta-feira, 5 de dezembro
Data de pagamento para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
- Final 1 e 6 - Segunda-feira, 1° de dezembro
- Final 2 e 7 - Terça-feira, 2 de dezembro
- Final 3 e 8 - Quarta-feira 3 de dezembro
- Final 4 e 9 - Quinta-feira, 4 de dezembro
- Final 5 e 0 - Sexta-feira, 5 de dezembro
