INSS inicia o pagamento do 13° salário nesta segunda-feira, 24

O pagamento será realizado para os novos beneficiários que não receberam a antecipação em abril de 2025

O Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) inicia, nesta segunda-feira, 24, o pagamento do décimo terceiro salário (13º) para segurados que não receberam a antecipação feita em abril de 2025.

Ao todo, mais de 2,3 milhões de benefícios do INSS serão pagos com o 13º, resultando em R$ 2,2 bilhões injetados na economia.

Os segurados que já eram beneficiários em abril receberam a antecipação do 13º nos meses de abril e maio e não recebem nesta etapa. O pagamento será feito para os que não possuíam benefício ativo na época.

Como consultar o valor e a data de pagamento:

O extrato de pagamento de novembro já está disponível no Meu INSS. Para consultar, basta acessar o aplicativo ou o site, entrar na opção “Extrato de Pagamento” e verificar os valores.