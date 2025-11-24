Dólar opera em baixa por exterior em dia de agenda local cheia

O dólar opera em baixa no mercado à vista, rodando em torno de R$ 5,38 há pouco, após subir a R$ 5,4015 na sexta e acumular alta de 1,97% na semana passada frente o real. O mercado de câmbio se alinha nesta manhã de segunda-feira, 14, à desvalorização global da divisa americana. O petróleo segue em baixa com sinais de possível progresso nas negociações entre Rússia e Ucrânia, o que ajuda para um leve apetite por risco em Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje na Truth Social que "algo bom pode estar acontecendo".

Os investidores aguardam ainda os dados de arrecadação do governo federal em outubro (10h30), palestra do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em almoço anual da Febraban, e entrevista coletiva à tarde dos ministérios do Planejamento e da Fazenda sobre o relatório bimestral de receitas e despesas de setembro e outubro, divulgado na sexta-feira. Na seara da inflação, a mediana do relatório Focus para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu de 4,11% para 4,09%. Para o IPCA de 2025, passou de 4,46% para 4,45%, abaixo do teto da meta. Para 2026, a mediana caiu de 4,20% para 4,18%. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal desacelerou a 0,23% na terceira quadrissemana de novembro, após alta de 0,24% na quadrissemana anterior, segundo a FGV. Já o Índice de Confiança do Consumidor do Ibre/FGV subiu 1,3 ponto em novembro, para 89,8 pontos, maior nível desde dezembro de 2024.