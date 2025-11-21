Sobral prorroga Refis até 23 de dezembro; saiba como aderir

A Prefeitura de Sobral estabeleceu um Refis até novembro. Na imagem, o Arco de Sobral, também conhecido como Arco de Nossa Senhora de Fátima, foi construído em 1953. / Crédito: Reprodução/Instagram @fotoramasobral

O município de Sobral (Região Norte) prorrogou o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025) até o próximo dia 23 de dezembro. A medida, estabelecida pela Lei Complementar nº 95/2025, foi regulamentada via decreto pelo prefeito do município Oscar Rodrigues em setembro deste ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O prazo de adesão ao Refis 2025 de Sobral deveria acabar no dia 23 de novembro de 2025, mas uma lei complementar assinada pelo prefeito no último dia 19 de novembro ampliou o prazo por um mês.

“O Refis vai permitir que os sobralenses regularizem tributos como IPTU, ISS e taxas da AMA. É uma medida importante para dar mais liberdade comercial e fortalecer a economia local”, celebra o prefeito Oscar Rodrigues. Quais dívidas serão incluídas no Refis Sobral 2025? O Refis 2025 possibilita que pessoas físicas e jurídicas regularizem dívidas tributárias e não tributárias com o município, tanto da administração direta quanto da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA). Os débitos podem estar inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, desde que tenham como fatos geradores até 31 de dezembro de 2024. Como ser beneficiado pelo Refis Sobral 2025? A adesão poderá ser feita presencialmente, no Vapt Vupt e na sede da Secretaria de Finanças, ou de forma eletrônica. Para quem optar pelo pagamento em parcela única, a adesão será confirmada no ato do pagamento. Já quem escolher o parcelamento, deverá efetuar o pagamento da primeira parcela até o último dia útil do mês da adesão.