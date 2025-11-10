Refis Ceará 2025: R$ 28,7 milhões recuperados em dívidas

Na imagem, o prédio da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz) / Crédito: Secretaria da Fazenda

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) confirmou a arrecadação de R$ 28,7 milhões em tributos atrasados a partir do Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Ceará (Refis) 2025. Conforme a pasta, até o dia 31 de outubro, mais de 15 mil contribuintes aderiram ao Refis 2025, que abrange débitos contraídos até dezembro de 2024.

O secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes, reforça a oportunidade que os contribuintes estão tendo de regularizar as pendências com o Fisco estadual. Fabrízio destaca que o programa vale para débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) com fatos geradores até 31 de dezembro de 2024. O titular da Sefaz-CE,Fabrízio Gomes, diz que o objetivo do Refis é estimular a economia, preservar empregos e fortalecer a arrecadação estadual. Crédito: FÁBIO LIMA "Para aqueles contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, os descontos são de até 100% em juros e multas. Lembrando que há também a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes".

O Refis 2025 está em vigor desde 15 de outubro e tem previsão de encerramento no dia 15 de dezembro, data de vencimento da parcela única ou da primeira parcela da renegociação. A Sefaz calcula que aproximadamente 3 mil contribuintes cearenses, entre pessoas físicas e jurídicas, podem ser beneficiados com a medida. Como aderir ao Refis 2025, do Governo do Ceará Para saber todas as condições e aderir ao Refis 2025, acesse a página do programa no site da Sefaz-CE.