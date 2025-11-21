PIB do México tem contração de 0,3% no 3º trimestre ante 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou uma contração de 0,3% no terceiro trimestre de 2025 ante o segundo trimestre, conforme dados divulgados nesta sexta-feira, 21, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

A contração do PIB, a primeira desde o quarto trimestre de 2024, manteve-se inalterada em relação à estimativa preliminar do final de outubro, embora os serviços e a produção agrícola tenham sido ligeiramente revistos em alta.