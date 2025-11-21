Reino Unido anuncia reformas e bilhões em investimentos para IA

O governo do Reino Unido pretende destinar bilhões de libras em investimentos para inteligência artificial, incluindo a abertura de um programa de até 250 milhões de libras esterlinas (US$ 327 milhões) para que pesquisadores e startups britânicas possam treinar novos modelos de IA e alcançar avanços científicos.

Em anúncio feito na quinta-feira, o governo informou que recebeu um compromisso de investimentos de 24,25 bilhões de libras esterlinas por parte de grupos privados apenas no último mês e que atuará como "primeiro cliente" para startups britânicas promissoras que estão desenvolvendo produtos de hardware de IA de alta qualidade , mas que atualmente enfrentam dificuldades para decolar sem investimento.