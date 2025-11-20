Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em queda com retorno da aversão ao risco em Wall Street

Autor Agência Estado
Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 20, acompanhando o movimento mais amplo de aversão ao risco em Wall Street após o fim da euforia com o balanço da Nvidia.

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,42% (US$ 0,25), a US$ 59,00 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,20% (US$ 0,13), a US$ 63,38 o barril.

O relatório de emprego de setembro dos EUA, visto como misto - com criação de vagas acima do esperado, mas alta na taxa de desemprego - reforçou a cautela dos investidores, que revisaram suas apostas e agora veem menor chance de o Federal Reserve (Fed) manter os juros estáveis na última reunião de política monetária do ano, em dezembro. O dólar firme também pesou sobre as commodities: o índice DXY seguiu forte, próximo de sua máxima em seis meses, limitando os ganhos do petróleo. Um dólar mais forte encarece o barril para compradores estrangeiros e tende a reduzir a demanda global.

Mais cedo, o petróleo chegou a operar em alta parcial, apoiado por sinais de objeção a um plano de paz para a guerra na Ucrânia e em uma redução maior que a prevista nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Ainda assim, os estoques de gasolina e destilados subiram pela primeira vez em mais de um mês, sugerindo desaceleração do consumo.

"Daqui para frente, os mercados se concentrarão em como as sanções à Rússia remodelam os fluxos comerciais, se o crescimento da oferta continua superando a demanda e até que ponto os riscos geopolíticos injetam nova volatilidade nos preços", afirma Soojin Kim, analista do MUFG.

