Bolsas de NY fecham em queda após reavaliação sobre sinais díspares do payroll e efeito Nvidia

Autor Agência Estado
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 20, em significativa reversão dos firmes ganhos na abertura, à medida que o mercado reavaliava o relatório payroll de empregos nos Estados Unidos e a euforia sobre o balanço da Nvidia.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,84%, a 45.752,26 pontos; o S&P 500 caiu 1,56%, a 6.538,76 pontos; e o Nasdaq recuou 2,15%, a 22.078,05 pontos.

A criação de 119 mil vagas nos EUA em setembro superou, com folga, as expectativas de analistas. O indicador conteve preocupações sobre uma deterioração generalizada do mercado de trabalho americano e, em um primeiro momento, encontrou reação positiva nas mesas de operações.

O sentimento, porém, se inverteu durante a tarde, enquanto investidores absorviam análises sobre os demais sinais do payroll. Em particular, a taxa de desemprego subiu e os números de agosto foram revisados para baixo.

"O payroll de setembro veio misto", definiu o Bank of America. "Um crescimento do emprego mais forte do que o esperado, um crescimento estável da renda e uma maior participação vieram acompanhados de uma taxa de desemprego mais alta e revisões para baixo no crescimento do emprego nos meses anteriores", acrescentou.

A piora no clima esfriou, inclusive, o bom humor gerado pelo balanço da Nvidia, que conteve os temores de uma bolha na inteligência artificial. O papel da fabricante de chips terminou o dia com desvalorização de 2,97%.

Na outra ponta, Exact Sciences saltou 16,81%, após a Abbott Laboratories fechar acordo para aquisição da empresa em um negócio avaliado em US$ 21 bilhões. Walmart ganhou 6,51%, após superar expectativas em lucro e receita.

