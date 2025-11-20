Trump zera tarifa para café, carne e outros itens do Brasil

Ordem executiva remove tarifas impostas em julho ao Brasil / Crédito: SAUL LOEB / AFP

O presidente Donald Trump emitiu ordem executiva nesta quinta-feira, dia 20, retirando a tarifa extra de 40% impostas a alguns produtos brasileiros, como café, carne, castanha de caju, coco e outros produtos agrícolas. Medida beneficia exportações cearenses. Veja abaixo a lista dos itens A ordem executiva remove tarifas impostas em julho ao Brasil e que entraram em vigor no dia 6 de agosto.

No último dia 15, o governo americano havia removido tarifa de 10%. Confira aqui o comunicado Diálogo com Lula pesou para queda do tarifaço Na ordem executiva divulgada pela Casa Branca, o presidente americano cita a conversa telefônica que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 3 de outubro, na qual os dois líderes concordaram em abrir as discussões sobre o tarifaço. Desde então, os progressos nas negociações eliminaram a necessidade de tarifar algumas importações agrícolas, de acordo com ele.

A medida é retroativa, o que significa que estarão isentas todas as mercadorias retiradas de armazéns para consumo a partir de 12h01 (horário de Nova York) de 13 de novembro. "Na medida em que a implementação desta ordem exigir restituição de tarifas cobradas, os reembolsos serão processados de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (U.S. Customs and Border Protection) para tais restituições", diz a ordem.



Mas, lamentou ausência de pescados. "É um avanço, fiquei torcendo que o pescado caísse, porque o pescado era quem estava em maior ascensão, um crescimento muito grande e ainda vamos ter que enfrentar o pescado por um tempo" Ele pondera que as coisas tão começando a voltar à normalidade. "As empresas americanas estão sofrendo como nós aqui também no Brasil que estavam com dificuldade de exportação" Abiec celebra decisão dos EUA de retirar tarifas sobre a carne brasileira A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) celebrou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de zerar as tarifas adicionais de 40% sobre a carne produzida no Brasil.