Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fictor confirma suspensão da operação de compra do Master após liquidação decretada pelo BC

Fictor confirma suspensão da operação de compra do Master após liquidação decretada pelo BC

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fictor Holding Financeira confirmou a suspensão da compra do Banco Master, após o Banco Central anunciar a liquidação extrajudicial da instituição liderada por Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal. O negócio havia sido anunciado na segunda-feira, 17, e ocorreria por meio de um consórcio com investidores dos Emirados Árabes Unidos.

No comunicado, a Fictor informou que soube pela imprensa das medidas adotadas pelas autoridades.

O grupo lembrou que a operação estava integralmente condicionada à aprovação prévia dos órgãos reguladores e disse que conduzia as etapas com "total transparência, responsabilidade e estrita observância" aos ritos legais.

A Fictor acrescentou que o consórcio não comentará o mérito das investigações e que se coloca à disposição de autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Reafirmou ainda o "absoluto" respeito ao BC e demais órgãos de supervisão e controle, além de reforçar o compromisso com "integridade, transparência e estabilidade do sistema financeiro".

O caso encerra a breve tentativa da Fictor de entrar no setor bancário por meio do Master. Vorcaro teria tentando sair do País na segunda-feira, 17, à noite, poucas horas após o anúncio, e foi preso no aeroporto.

Ainda na segunda, os sócios da Fictor haviam dito ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que esperavam que a força de uma oferta privada e o peso de nomes estrangeiros pudesse convencer o BC da viabilidade do negócio.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar