Fictor confirma suspensão da operação de compra do Master após liquidação decretada pelo BC

No comunicado, a Fictor informou que soube pela imprensa das medidas adotadas pelas autoridades.

A Fictor Holding Financeira confirmou a suspensão da compra do Banco Master, após o Banco Central anunciar a liquidação extrajudicial da instituição liderada por Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal. O negócio havia sido anunciado na segunda-feira, 17, e ocorreria por meio de um consórcio com investidores dos Emirados Árabes Unidos.

O grupo lembrou que a operação estava integralmente condicionada à aprovação prévia dos órgãos reguladores e disse que conduzia as etapas com "total transparência, responsabilidade e estrita observância" aos ritos legais.

A Fictor acrescentou que o consórcio não comentará o mérito das investigações e que se coloca à disposição de autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Reafirmou ainda o "absoluto" respeito ao BC e demais órgãos de supervisão e controle, além de reforçar o compromisso com "integridade, transparência e estabilidade do sistema financeiro".

O caso encerra a breve tentativa da Fictor de entrar no setor bancário por meio do Master. Vorcaro teria tentando sair do País na segunda-feira, 17, à noite, poucas horas após o anúncio, e foi preso no aeroporto.