Com liquidação que tentou evitar, Master se junta a banco Santos, Bamerindus e Cruzeiro do Sul

Com a decisão do Banco Central de liquidar o Master, o banco se junta a nomes que tiveram destino semelhante no passado, como o Bamerindus, Banco Santos, Cruzeiro do Sul e BVA, em processos que se arrastaram por anos. Com ativos de R$ 87 bilhões e passivos de R$ 83 bilhões, segundo dados de março do BC, é uma das maiores intervenções bancárias da história do sistema financeiro brasileiro. Para fontes de grandes bancos, o Master tentou costurar às pressas o acordo com o grupo Fictor, que surpreendeu o mercado ontem ao ser anunciado, justamente para evitar a intervenção do BC, que vinha sendo cogitada pelo mercado desde que o regulador negou a compra de parte do banco pelo Banco de Brasília (BRB). Não deu certo e o banco agora se juntou a outros casos históricos.

No caso do Bamerindus, a intervenção do BC no banco foi decretada em 1997, com o banco apresentando R$ 4,2 bilhões em patrimônio negativo. A liquidação extrajudicial iniciada no ano seguinte e só foi encerrada em 2014. A parte boa do banco foi vendida na época para o HSBC. Em 2013, o BTG comprou parte do espólio do Bamerindus. Já o Cruzeiro do Sul teve a liquidação extrajudicial anunciada em setembro de 2012, por causa de um rombo de R$ 1,3 bilhão. O processo foi encerrado pelo próprio BC em setembro de 2015, quando a instituição teve sua falência oficialmente decretada pela Justiça. No caso do Banco Santos, do empresário Edemar Cid Ferreira, a intervenção veio em novembro de 2004, que foi transformada em liquidação extrajudicial em março do ano seguinte. Em setembro de 2004, a falência do banco foi decretada pela Justiça. A liquidação extrajudicial de uma instituição financeira acontece quando o BC vê o caso como irrecuperável, seja por uma fraude no banco ou por outro motivo, como dificuldade de honrar compromissos financeiros. Com a ação, o funcionamento do banco é interrompido e a diretoria é afastada.

Vorcaro vinha desde o começo do ano buscando uma solução para o banco, que tinha dívidas de R$ 16 bilhões a vencer em 2025, de acordo com seu balanço mais recente, de 2024. O banqueiro fez duas tentativas para se desfazer do banco, primeiro para o Banco de Brasília, em operação negada pelo Banco Central, e ontem para o Grupo Fictor. Ao longo do ano, o Master fez dois aportes de R$ 1 bilhão cada e ainda tomou R$ 4 bilhões de recursos no Fundo Garantidor de Crédito (FGC), empréstimo que vencia, após ser rolado, no final deste mês. O banco cresceu captando com o lançamento de CDB garantido pelo FGC. As dificuldades de levantar recursos para fazer frente aos compromissos de pagamento de CDBs levou o Master a procurar financiamento nos fundos de pensão de Estados e municípios. Ao todo, foram as entidades de previdência públicas investiram quase R$ 2 bilhões em títulos do banco, aplicações que viraram alvo de questionamentos e auditorias em tribunais de contas por todo o País.