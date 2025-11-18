Daniel Vorcaro é preso em operação para apurar crimes financeiros

Outro alvo é Augusto Lima, também sócio do banco Master. Operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 18, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma operação para apurar suspeitas de crimes envolvendo a venda do Master para o BRB.

A operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. Outro alvo é Augusto Lima, também sócio do banco Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou.