Daniel Vorcaro é preso em operação para apurar crimes financeiros

PF prende Daniel Vorcaro em operação para apurar crimes financeirosOutro alvo é Augusto Lima, também sócio do banco Master. Operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 18, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma operação para apurar suspeitas de crimes envolvendo a venda do Master para o BRB.
A operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. Outro alvo é Augusto Lima, também sócio do banco Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou.
Liquidação do Master
O Banco Central decretou nesta terça a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição.
Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação acaba com a possibilidade de o acordo avançar.