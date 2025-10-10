INSS proíbe Banco Master de conceder consignados a aposentados e pensionistas, após reclamações

O governo proibiu o Banco Master de conceder empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, diante do "volume expressivo" de reclamações. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 10, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que não renovou o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que autorizava a instituição financeira de Daniel Vorcaro a iniciar novas operações da modalidade. A decisão tem caráter preventivo e seguirá em vigor até a conclusão de apurações em andamento, de acordo com a nota.

O INSS também condiciona uma eventual reversão da revogação ao "atendimento integral à legislação e aos regulamentos que disciplinam o crédito consignado". Com a medida, o INSS instruiu o Dataprev a cancelar os acessos do Master aos ambientes operacionais do consignado. De acordo com o órgão, o processo levou em consideração os múltiplos relatos de dificuldades para cancelamento, cobranças indevidas e operações não reconhecidas. Também foram identificados indícios de descumprimentos de parâmetros normativos como exigência de autorização expressa, autenticação biométrica, guarda adequada de documentos e responsabilidade pela atuação de correspondentes bancários. "O credenciamento do Banco Master S.A. poderá ser reavaliado após a conclusão das apurações mencionadas e a apresentação de comprovação de conformidade integral às normas aplicáveis", afirma o INSS.