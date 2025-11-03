Finep libera R$ 1 bilhão para crédito de projetos de inovação a nível nacional

A agência pública Finep abriu nesta segunda-feira, 03, um novo ciclo do programa de crédito descentralizado Inovacred, liberando R$ 1 bilhão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar projetos de inovação em todo País. O prazo para apresentar propostas vai até o próximo 31 de dezembro, informou a agência.

Segundo a Finep, pelo menos R$ 300 milhões serão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os empréstimos têm taxa de TR+ 6,068% ao ano e até 96 meses de prazo total, com 24 meses de carência, e até 100% de participação da Finep.