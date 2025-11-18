Cloudflare reporta instabilidade em rede global; falha afeta X, ChatGPT, AWS e BB

A ocorrência foi registrada inicialmente às 8h48 (de Brasília), e atualizada às 9h03 (de Brasília), quando a companhia reiterou que segue analisando as causas da falha.

A Cloudflare informou nesta terça-feira, 18, que sua rede global enfrenta uma instabilidade que pode afetar múltiplos clientes ao redor do mundo. Em comunicado no painel de status, a empresa afirmou estar "ciente e investigando um problema que potencialmente impacta vários clientes".

Até o momento, não há detalhes sobre a origem do incidente nem previsão de normalização.

A Cloudflare é responsável por serviços de segurança e infraestrutura de tráfego para milhares de sites e aplicações globais.

A rede social X exibia mensagem de erro ao tentar recarregar o feed de publicações, enquanto o ChatGPT, da OpenAI, também apresentava instabilidades.

O site DownDetector, em que usuários reportam problemas de acesso a serviços digitais globais, apontava falhas também na Amazon Web Services (AWS) e no site de design Canva.