BC liquida Banco Master; como fica seu investimento?

Banco Master: como ficam os clientes após liquidação extrajudicial?Banco Central determinou nesta terça-feira, 18, que a instituição deixará de funcionar. Entenda como fica situação dos investidores
O Banco Central determinou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master SA, alegando a crítica situação econômico-financeira da instituição e a falta de um plano viável para sua recuperação. Com isso, o banco foi retirado do Sistema Financeiro Nacional e teve suas atividades encerradas.
A decisão foi tomada menos de um dia após o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar o banco.
Entenda a seguir como fica a situação dos clientes:
Com a liquidação do Banco Master, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) passa a ser responsável por ressarcir os credores do Banco Master, mas respeitando o limite máximo de R$ 250 mil de valor investido.
Se o investidor possuir um valor superior a esse limite, o montante que ultrapassar esse teto não tem garantia de devolução.
Saiba como solicitar compensação pelo FGC:
O processo de pagamento dos valores aos clientes afetados será feito na seguinte ordem:
- O Banco Master enviará uma lista com os nomes dos credores e os valores a serem pagos, agrupando os créditos por CPF ou CNPJ, para que o FGC processe os pagamentos. O trâmite pode levar, em média, 30 dias úteis a partir do decreto do BC;
- Após isso, o FGC irá liberar, em cerca de 48 horas, a solicitação no aplicativo para que os clientes do banco cadastrem sua conta bancária, façam a validação da biometria e enviem os documentos necessários;
- Depois da assinatura do termo de sub-rogação Operação jurídica por meio da qual um terceiro assume uma dívida de um devedor. pelo app, o pagamento é realizado na conta bancária cadastrada. O FGC promete agilidade, mas não estipula um prazo exato para o pagamento.
Como funciona se o valor investido ultrapassar R$ 250 mil?
O maior valor coberto pelo FGC é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Se o investimento ultrapassar esse teto, não há garantia de devolução.
Nesse caso, o investidor passa a ser credor do Banco Master e precisa se habilitar no processo de liquidação.
Para isso, deve entrar em contato diretamente com o banco e com o liquidante, responsável pela condução do processo, que fornecerá informações sobre o investimento e os procedimentos para tentar recuperar os valores.
A recuperação do valor excedente a R$ 250 mil depende da venda dos ativos do banco — como imóveis, carteiras de crédito e outras propriedades. O dinheiro arrecadado é utilizado para pagar todos os credores, seguindo uma ordem de prioridade legal.
Caso os recursos sejam insuficientes para quitar todas as dívidas, ocorre a divisão proporcional dos valores arrecadado entre os credores que solicitaram a negociação.
Com isso, se os ativos do banco não forem suficientes para cobrir todas as obrigações, o investidor poderá receber somente uma parte do valor investido ou, em casos extremos, nada.
