BC liquida Banco Master; como fica seu investimento?

Banco Central determinou liquidação do Banco Master nesta terça-feira,18 / Crédito: Reprodução/Banco Master

O Banco Central determinou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master SA, alegando a crítica situação econômico-financeira da instituição e a falta de um plano viável para sua recuperação. Com isso, o banco foi retirado do Sistema Financeiro Nacional e teve suas atividades encerradas. A decisão foi tomada menos de um dia após o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar o banco.

Saiba como solicitar compensação pelo FGC:

O processo de pagamento dos valores aos clientes afetados será feito na seguinte ordem: O Banco Master enviará uma lista com os nomes dos credores e os valores a serem pagos, agrupando os créditos por CPF ou CNPJ, para que o FGC processe os pagamentos. O trâmite pode levar, em média, 30 dias úteis a partir do decreto do BC; Após isso, o FGC irá liberar, em cerca de 48 horas, a solicitação no aplicativo para que os clientes do banco cadastrem sua conta bancária, façam a validação da biometria e enviem os documentos necessários; Depois da assinatura do termo de sub-rogação Operação jurídica por meio da qual um terceiro assume uma dívida de um devedor. pelo app, o pagamento é realizado na conta bancária cadastrada. O FGC promete agilidade, mas não estipula um prazo exato para o pagamento. Como funciona se o valor investido ultrapassar R$ 250 mil?

O maior valor coberto pelo FGC é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Se o investimento ultrapassar esse teto, não há garantia de devolução. Nesse caso, o investidor passa a ser credor do Banco Master e precisa se habilitar no processo de liquidação.