PT, PSOL e PSB apresentam requerimento de CPI sobre BRB x Master, após operação da PF

Na noite da segunda-feira, 17, o dono do Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal enquanto tentava fugir do País, no Aeroporto de Guarulhos. Já nesta terça-feira, 18, o Banco Central determinou a liquidação do Master.

Três partidos de oposição ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), apresentaram nesta terça-feira, 18, um requerimento para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre "possíveis ilícitos" na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Mais cedo, a Justiça Federal afastou do cargo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor financeiro do banco, em uma operação que apura crimes na gestão do Banco Master.

O requerimento conta com seis das oito assinaturas necessárias para avançar, incluindo as bancadas do PT, PSOL e PSB.

A expectativa de dois deputados distritais que assinaram o requerimento era de que, até o fim do dia, a deputada Paula Belmonte (Cidadania) também assinasse o requerimento. Quando a CLDF votou a operação de compra do Master pelo BRB, sete parlamentares foram contrários.

Em março deste ano, o BRB anunciou a intenção de adquirir ativos do Master, em uma operação que terminou rejeitada pelo BC em setembro. No requerimento, os deputados destacam a intenção de apurar a operação, bem como "possíveis práticas de gestão fraudulenta e temerária", conforme apontado pela operação da PF, e o "eventual uso de recursos ilícitos para socorrer instituição privada em crise de liquidez".

"Há indícios de que a operação poderia representar uma socialização de prejuízos privados com recursos públicos, além de suspeitas de ingerência política e favorecimento indevido, conforme apontado por parlamentares e pela imprensa. A relevância econômica, institucional e social do caso exige apuração rigorosa para assegurar transparência, responsabilização e proteção ao erário", diz o requerimento.