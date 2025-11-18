Temores externos e liquidação do Master geram cautela e impede alta do Ibovespa por minério

O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 18, em baixa, em sintonia com a desvalorização dos índices de ações internacionais. A queda ocorre apesar da alta do minério de ferro, na China. Os mercados no exterior operam cautelosos em meio a crescentes temores de uma bolha em ações de inteligência artificial (IA), ampliados pelos sinais divergentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre cortes de juros nos Estados Unidos na decisão de dezembro, principalmente. Por isso, investidores aguardam o balanço da Nvidia, amanhã, e a divulgação de dados represados após a paralisação do governo dos EUA. O principal deles é o payroll sobre o mercado de trabalho norte-americano, na quinta-feira, quando os mercados brasileiros estarão fechados devido ao feriado da Consciência Negra.

Em meio à agenda esvaziada no Brasil e no exterior, o noticiário corporativo concentra as atenções, sobretudo em meio à liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central e a prisão do seu dono, Daniel Vorcaro, pela Polícia Federal. A operação da PF deflagrada nesta terça-feira para apurar crimes da gestão do Master resultou também no afastamento do cargo do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O processo acontece menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição. Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação acaba com a possibilidade de o acordo avançar. O Master se junta a nomes que tiveram destino semelhante no passado, como o Bamerindus, Banco Santos, Cruzeiro do Sul e BVA, em processos que se arrastaram por anos. Com ativos de R$ 87 bilhões e passivos de R$ 83 bilhões, segundo dados de março do BC, é uma das maiores intervenções bancárias da história do sistema financeiro brasileiro. As operações da PF e anúncio de liquidação do banco pelo BC ocorrem no mesmo dia em que o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, e a maioria dos diretores participam da 63ª reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), dividida em duas etapas: às 9h30 e às 14h.

Nesta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que para o Banco Central ter liquidado extrajudicialmente o Banco Master, o processo contra a instituição financeira deve ser robusto. Ele não quis fazer mais comentários por ser um assunto do BC, mas declarou que a Fazenda dará suporte às consequências se houver. A notícia deve ser monitorada pelos agentes, diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, pontuando que a decisão do BC quanto ao Banco Master não surpreende, pois muitos players já haviam se precavido em relação à situação. "O Ibovespa pode operar mais alinhado ao exterior, em meio a preocupações com IA e dúvidas quanto a novas quedas de juros nos Estados Unidos", diz. Há incertezas sobre quanto será usado do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), em meio à liquidação do Master. "Acho que será muito ruim para o FGC - deve consumir cerca de metade do fundo, mas não vai gerar pânico a ponto de haver uma corrida para resgate de CDBs", avalia Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Entre as commodities, o petróleo opera perto da estabilidade e o minério de ferro avançou 1,41% hoje em Dalian, na China. Ontem, Ibovespa fechou em baixa de 0,47%, aos 156.992,93 pontos. Às 10h39, o Índice Bovespa caía 0,36%, aos 156.433,70 pontos, ante máxima de abertura em 156.990,43 pontos. Na mínima, marcou 155.833,67 pontos (-0,74%).