Petrobras mantém lucro no 3º trimestre graças a aumento de produção

A Petrobras registrou um leve aumento em seu lucro líquido no terceiro trimestre, empurrada por um aumento na produção e uma melhor cotação do petróleo, segundo um relatório de resultados apresentado nesta quinta-feira (6). A estatal obteve um lucro líquido de R$ 32,7 bilhões, um ligeiro aumento em relação aos R$ 32,6 bilhões do mesmo período no ano anterior.

A produção cresceu 17% na comparação anual e alcançou 3,14 milhões de barris diários, segundo o documento. "Os resultados também foram favorecidos por uma ligeira elevação do preço do petróleo (2% do Brent)" em comparação com o segundo trimestre, detalhou a companhia em uma nota à imprensa. O lucro líquido avançou 23% em relação ao trimestre anterior. A estatal conseguiu evitar as tarifas punitivas impostas em agosto pelo presidente americano Donald Trump sobre muitos bens produzidos no Brasil.