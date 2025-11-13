Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Redução do preço gasolina pela Petrobras em outubro chega aos postos em novembro, mostra IPTL

Autor Agência Estado
A redução do preço da gasolina pela Petrobras em outubro começou a ter efeito este mês. O preço médio da gasolina nos postos brasileiros registrou um recuo de 0,47% na primeira quinzena de novembro, em relação ao mesmo período de outubro, chegando a R$ 6,33, a menor média para o combustível registrada desde setembro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

Na mesma comparação, o etanol também apresentou redução no período, de 0,45%, passando a custar R$ 4,42 o litro na média nacional.

"A redução anunciada pela Petrobras em outubro começa a refletir no bolso do consumidor, embora o repasse ainda seja tímido. O preço médio da gasolina registrou queda na primeira quinzena de novembro, movimento que também se observa, de forma mais sutil, no etanol", avaliou o diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Nas análises regionais do mesmo período, o IPTL apontou que todas as regiões acompanharam a tendência nacional de queda para a gasolina, com destaque para o Nordeste, onde a redução foi de 0,93%, para R$ 6,39. O Sudeste teve a gasolina mais competitiva, com média de R$ 6,19, ou menos 0,32%. O Norte seguiu com a gasolina mais cara, comercializada, em média, a R$ 6,82, uma queda de -0,15%.

No caso do etanol, a maioria das regiões apresentou estabilidade, com exceção do Nordeste, onde o litro do biocombustível registrou queda expressiva, de 2,83%, com o preço médio em R$ 4,80. O etanol mais em conta foi o do Sudeste, com preço médio de R$ 4,32. O Norte teve o etanol mais caro do período, com preço médio de R$ 5,21.

"Atualmente, o IPTL mostra que, em 14 Estados do País, o etanol tem sido a alternativa mais econômica frente à gasolina, principalmente no Centro-Oeste, onde o biocombustível se mostrou vantajoso em todos os Estados. Além do fator preço, o uso do etanol também representa um ganho ambiental, já que emite menos poluentes e ajuda a reduzir a pegada de carbono, fortalecendo uma mobilidade mais sustentável", acrescentou Mascarenhas.

A maior alta do etanol no País na primeira quinzena de novembro foi encontrada no Tocantins, de 0,61%, alcançando o preço médio de R$ 4,98. Já a maior redução do biocombustível foi registrada na Bahia, de 4,93%, que fez com que o preço médio do biocombustível recuasse a R$ 4,63.

Já a gasolina teve a maior alta verificada no Rio Grande do Norte, onde o combustível chegou à média de R$ 6,29 após aumento de 1,62%. Já o Estado com a maior redução no preço médio da gasolina foi a Bahia, onde o combustível foi comercializado em média por R$ 6,28, após queda de 2,33%.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

