Energia e passagem aérea fazem inflação desacelerar em Fortaleza

Mudança na bandeira tarifária foi definidor para a baixa na conta de luz / Crédito: Thais Mesquita, em 29/06/2021

A mudança na bandeira tarifária de energia de vermelha patamar 2 para vermelha patamar 1 entre setembro e outubro deste ano e a redução no preço das passagens aéreas que envolvem a capital cearense fizeram com que a inflação recuasse na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) no último mês. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) saiu de 0,38%, em setembro, para -0,02% em outubro sob influência direta dos grupos de consumo de Habitação e Transporte. Os dois, juntamente com Comunicação, foram os únicos dos nove analisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a recuar no período.

No estudo, o IBGE avalia o consumo de famílias cujos rendimentos variam de 1 a 40 salários mínimos. Neste recorte, indica o economista Ricardo Coimbra, "observa-se uma queda do ritmo de crescimento do processo inflacionário, que se mostra mais efetiva". Variação mensal por grupo de consumo em outubro na RMF Habitação: -0,70%



Transportes: -0,27%



Comunicação: -0,13%



Educação: 0,01%



Despesas pessoais: 0,01%



Alimentação e bebidas: 0,14%



Artigos de residência: 0,38%



Saúde e cuidados pessoais: 0,51%



Vestuário: 0,54% Entre os subgrupos de Habitação, a energia elétrica residencial registrou a principal redução, de -4,82% entre setembro e outubro. Já com cobrança extra devido a pouca água nas barragens hidrelétricas, a conta de luz teve uma redução. A saída da bandeira vermelha patamar 2, na qual se R$ 0,07877 por quilowatt-hora (kWh), para a bandeira vermelha patamar 1, quando há o acréscimo de R$ 0,0446 por kwh consumido, explica a retração. Já no subgrupo de Transportes, o item de maior retração entre setembro e outubro de 2025 foi passagem aérea, de -3,40%.

Para se ter um entendimento geral de que a inflação está realmente menor, indica o economista, é preciso uma série de recuos sucessivos e de forte impacto no indicador. "A sensação do indivíduo de modo geral é de que a inflação ainda ocorre, porque ela ocorre. Mesmo estando em um nível mais baixo e lento", acrescenta. No ano, a inflação de Fortaleza acumula alta de 3,46%. Menor inflação para outubro em 27 anos no Brasil A conta de luz, juntamente com os alimentos, também foi decisiva para que a inflação nacional alcançasse o menor índice para outubro em 27 anos, segundo indicou o governo federal. No período, o percentual do IPCA foi de 0,09%.