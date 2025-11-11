Cury: lucro líquido vai a R$ 255,3 milhões no 3tri25, alta de 49,6% ante 3tri24

A Cury Construtora apresentou lucro líquido de R$ 255,3 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma alta de 49,6% ante o mesmo período de 2024, conforme balanço publicado há pouco. O crescimento do lucro vem da expansão dos lançamentos e das vendas de imóveis, aproveitando o momento favorável do Minha Casa Minha Vida e dos programas estaduais que oferecem subsídios para a população dar entrada na compra da moradia. Além disso, a empresa avançou no repasse de clientes para os bancos e nas entregas de obras, contribuindo para expansão do faturamento e diluição de custos.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 337,2 milhões, crescimento de 53,7% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda chegou a 23,8%, expansão de 3,0 p.p. A margem bruta bateu em 40,0%, subida de 1,2 pp. A receita líquida totalizou R$ 1,417 bilhão, avanço de 34,2%. O ritmo de subida foi maior que o das despesa. A construtora informou que as despesas operacionais totalizaram R$ 237,5 milhões, expansão de 19,8%. O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou negativo em R$ 8,7 milhões, montante 14,5% maior na comparação anual. A Cury apresentou geração de caixa de R$ 233,1 milhões, um aumento de 58,6%. A empresa destacou que este foi o 26º trimestre consecutivo de geração de caixa positiva. Com isso, chegou ao fim de setembro com caixa líquido (mais dinheiro que dívidas) de R$ 450,2 milhões.