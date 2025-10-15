Refis Ceará: prazo para adesão começa nesta quarta; veja regras

As dívidas com impostos estaduais podem ser renegociadas com desconto de até 100% em juros e multas, além de condições especiais de parcelamento / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Começa nesta quarta-feira, dia 15, o prazo de adesão ao programa de parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) do Governo do Ceará. As dívidas com impostos estaduais podem ser renegociadas com desconto de até 100% em juros e multas, além de condições especiais de parcelamento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) calcula que o programa deve beneficiar cerca de 3 mil contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, no Estado. A expectativa de arrecadação é de R$ 150 milhões.

Refis 2025: saiba quais dívidas poderão ser renegociadas Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS)

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)

Débitos junto ao Detran-CE, incluindo taxas de licenciamento, de estadia de veículo e de reboque de veículo, além de multas e taxas

Débitos em operações de crédito do Banco do Estado do Ceará (BEC) O programa engloba débitos gerados até o dia 31 de dezembro de 2024. O procedimento de adesão é formalizado com o pagamento da parcela única ou da primeira parcela até 15 de dezembro deste ano. Leia mais Sobral estabelece Refis; prazo para adesão segue até 23 de novembro

Aprovado Refis em Fortaleza com perdão de dívidas da taxa do lixo Refis 2025: confira condições de descontos (redução de multa e juros) A variação dos descontos é segmentada conforme o número de parcelas e o tipo de imposto do débito: 1. ICMS (Multa e Juros)

A redução no valor de multas e juros varia de 65% a 100% para o ICMS.



Parcelamento: Redução da Multa e Juros

Pagamento à vista: 100%

Até 3 parcelas mensais: 90%

De 4 a 12 parcelas: 85%

De 13 a 30 parcelas: 75%

De 31 a 60 parcelas: 65% Para os créditos tributários de ICMS decorrentes exclusivamente de penalidades pecuniárias, a redução da multa e dos juros é de 80% à vista, reduzindo para 55% em caso de parcelamento entre 31 e 60 vezes.

2. ITCD (Multa e Juros)

A redução da multa e dos juros para o ITCD varia de 30% a 100%.

Parcelamento: Redução da Multa e Juros Pagamento à vista: 100% (incluindo a multa por atraso no ajuizamento)

Até 3 parcelas: 50%

De 4 a 12 parcelas: 30% 3. IPVA (Multa e Juros)

A redução da multa e dos juros para o IPVA varia de 40% a 100%.

Parcelamento: Redução da Multa e Juros

