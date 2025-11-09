Tilápia proibida? Entenda inclusão do peixe na lista de espécies invasoras

Uma das espécies mais consumidas pelos brasileiros, tilápia é considerada uma espécie invasora por suas fugas e resistência em diferentes ambientes / Crédito: FERNANDA BARROS

Um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros, a tilápia causou preocupação entre produtores brasileiros após ser incluída em uma lista de "espécies invasoras”. Decisão publicada em 21 de outubro partiu da Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio), que incluiu a tilápia na Lista Nacional Oficial de Espécies Exóticas Invasoras, documento que categoriza espécies que começam a aparecer em áreas nas quais não são nativas.

A medida, porém, não implica proibição ou restrições do uso e cultivo de tilápia no Brasil. Isso porque o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é responsável por autorizar o cultivo de espécies exóticas, e a instituição permite a criação da tilápia no País. Sua inclusão na lista se deve ao fato de a tilápia ter aparecido em rios fora das áreas de produção, causando desequilíbrios ambientais, segundo o Ministério do Meio Ambiente. A Comissão de Agricultura aprovou nesta segunda-feira, 3, um convite à ministra Marina Silva para esclarecer a entrada da tilápia na lista. Ela é considerada uma espécie exótica porque, apesar da popularidade, não é nativa do Brasil, mas do continente africano, mais especificamente da bacia do Rio Nilo. Por essa razão, é chamada de “Tilápia-do-Nilo”, cujo nome científico é Oreochromis niloticus.

Leia mais Ceará recupera produção de tilápia e espera fim do tarifaço para exportar Sobre o assunto Ceará recupera produção de tilápia e espera fim do tarifaço para exportar Tilápia proibida? Inclusão em lista causou divergência entre ministérios Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que “o reconhecimento de espécies exóticas com potencial de impacto sobre a biodiversidade nativa serve como referência técnica para políticas públicas e ações de prevenção e controle”. O texto também destaca não haver banimento ou proibição de uso e cultivo da tilápia em solo nacional e que a inclusão da espécie na lista tem “caráter técnico e preventivo”.

No entanto, a decisão causou divergência dentro do governo, segundo apuração do g1. Os ministérios da Agricultura, da Pesca e Aquicultura discordam do Meio Ambiente, ao avaliar que a medida pode dificultar ou encarecer a produção. Em resposta, o ministério prepara um parecer técnico para pedir à Conabio que retire a tilápia da lista, informou a diretora do Departamento de Aquicultura em Águas da União da Secretaria Nacional de Aquicultura, Juliana Lopes da Silva. Dentre algumas das consequências que os produtores de tilápia e o Ministério da Pesca acreditam que a medida pode causar, estão: