Ceará espera reaver R$ 72 milhões de empresas devedoras

82 empresas que possuem dívidas de ICMS participaram de audiências nos últimos dois meses / Crédito: Pexels / iStock

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará (Cira) realizou nos últimos dois meses audiências com 82 empresas que possuem dívidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) junto ao Estado. Outras seis empresas intimadas para participar dessa rodada de negociação não compareceram e sete não tiveram representante legal localizado. A expectativa do Comitê é que até 15 de dezembro, os estabelecimentos possam aderir ao Programa de Recuperação Fiscal do Ceará (Refis) e comecem a pagar o imposto devido.

Leia mais Cearenses se endividam mais por emprestar o nome a terceiros Sobre o assunto Cearenses se endividam mais por emprestar o nome a terceiros O que é um devedor contumaz? O termo é usado para definir empresas ou pessoas que deixam de pagar tributos de forma sistemática e intencional, como estratégia de negócio. Diferente de quem atrasa o pagamento por dificuldades financeiras momentâneas, o devedor contumaz age de modo deliberado, buscando vantagem competitiva sobre os concorrentes que cumprem as obrigações fiscais. Conforme a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), esse tipo de contribuinte costuma criar empresas de fachada, abrir e fechar CNPJs com frequência ou declarar valores inferiores aos efetivamente praticados para escapar da tributação.