Cearenses se endividam mais por emprestar o nome a terceiros

Cearenses se endividam mais por emprestar o nome a terceirosOs dados evidenciam que 50% das dívidas dos entrevistados no Ceará já ultrapassam um ano de atraso e alguns chegam a dois anos de inadimplência
O maior motivo de endividamento citado pelos cearenses é o empréstimo do nome a terceiros. A constatação vem de pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box.
Conforme o levantamento, esta razão supera até mesmo o fator desemprego no impacto da geração de dívidas.
Para se ter ideia, o empréstimo de nome para terceiros foi apontado por 25% dos entrevistados, seguido por desemprego (19%) e a falta de controle/desorganização financeira (14%).
Patrícia Camillo, especialista em educação financeira da Serasa, explicou que emprestar o nome para terceiros exige cautela e planejamento, mas é uma decisão financeira de alto risco.
“No Ceará, onde esse comportamento aparece à frente do desemprego entre os motivos do endividamento, o essencial é avaliar a capacidade de pagamento, checar taxas e condições do crédito e combinar responsabilidades antes de assumir qualquer compromisso”, frisou.
Para ela, se o orçamento já está pressionado, vale priorizar as contas essenciais e buscar a negociação formal das dívidas para reorganizar o fluxo e evitar a negativação.
Porém, além de estarem mal financeiramente, 1 em cada 10 pessoas afirmou não conseguir arcar com o aumento no valor das contas básicas (luz, água ou gás), que podem chegar até R$ 750 mensais para 96% deles, arriscando terem os serviços interrompidos.
Neste universo, 92% desses endividados dizem ainda ter reduzido o consumo devido à alta dessas despesas. Entre eles, 36% cortaram até 10% dos gastos e 18% reduziram entre 11% e 20%.
O peso do cartão de crédito para os inadimplentes do Ceará
Segundo a pesquisa, o cartão de crédito tem se mostrado um importante aliado na vida financeira dos brasileiros, permitindo o parcelamento de compras essenciais.
Mas ele pode se tornar vilão. Isso porque 54% dos cearenses têm como principal dívida no cartão de crédito as compras em supermercados, enquanto 40% recorrem ao método de pagamento para adquirir produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos.
O levantamento destaca que esses gastos, quando acumulados, podem facilmente comprometer a renda mensal.
Há quanto tempo o cearense está endividado
Os dados evidenciam que 50% das dívidas dos cearenses já ultrapassam um ano de atraso (no Brasil, 46%).
Os débitos mais antigos se concentram em segmentos como as securitizadoras, as empresas de telecomunicações e o varejo, cujas dívidas frequentemente ultrapassam dois anos de inadimplência.
Para se ter ideia, 49% dos cearenses endividados atualmente são reincidentes, ou seja, já estiveram endividados em algum outro momento da vida.
Patrícia destaca, portanto, que o cenário ainda é desafiador, mas também é uma oportunidade de recomeço.
“Entender as causas do endividamento e buscar alternativas de negociação são passos essenciais para recuperar o equilíbrio financeiro. É nesse sentido que iniciativas de renegociação ganham ainda mais relevância.”
Endividamento no Brasil e Feirão Limpa Nome
Atualmente, o Brasil soma mais de 79,1 milhões de pessoas com dívidas em atraso, totalizando mais de 313 milhões de débitos e atingindo o maior montante desde 2020.
E uma das alternativas oferecidas é o Feirão Serasa Limpa Nome, mutirão de negociação de dívidas, em que 141 milhões de consumidores podem negociar dívidas.
O evento segue até o dia 30 de novembro e oferece descontos que podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90, permitindo que milhões de brasileiros regularizem sua situação financeira.
Como participar do Feirão Limpa Nome
A renegociação pode ser feita gratuitamente, tanto online quanto presencialmente, de forma simples e segura.
Online
Pelo site ou pelo aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, é possível consultar ofertas personalizadas.
Basta fazer login com o CPF e senha, escolher a proposta e efetuar o pagamento.
Também é possível negociar via WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575 2096, ou por telefone, no número 3003 6300.
Presencialmente
Quem preferir atendimento físico pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil.
Para participar, basta levar um documento de identificação com foto e o CPF.
Serviço – Feirão Serasa Limpa Nome 2025
- Quando: de 3 a 30 de novembro
- Onde: presencial e online
Metodologia da pesquisa da Serasa sobre endividamento
Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 9 e 24 de setembro de 2025, com 11.375 entrevistas online em todo o Brasil e 375 no Ceará.
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado