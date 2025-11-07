Cearenses se endividam mais por emprestar o nome a terceiros

Aumento no valor das contas básicas pesa para a inadimplência / Crédito: FERNANDA BARROS

O maior motivo de endividamento citado pelos cearenses é o empréstimo do nome a terceiros. A constatação vem de pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. Conforme o levantamento, esta razão supera até mesmo o fator desemprego no impacto da geração de dívidas.

Para se ter ideia, o empréstimo de nome para terceiros foi apontado por 25% dos entrevistados, seguido por desemprego (19%) e a falta de controle/desorganização financeira (14%). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Patrícia Camillo, especialista em educação financeira da Serasa, explicou que emprestar o nome para terceiros exige cautela e planejamento, mas é uma decisão financeira de alto risco. “No Ceará, onde esse comportamento aparece à frente do desemprego entre os motivos do endividamento, o essencial é avaliar a capacidade de pagamento, checar taxas e condições do crédito e combinar responsabilidades antes de assumir qualquer compromisso”, frisou.

Para ela, se o orçamento já está pressionado, vale priorizar as contas essenciais e buscar a negociação formal das dívidas para reorganizar o fluxo e evitar a negativação. Porém, além de estarem mal financeiramente, 1 em cada 10 pessoas afirmou não conseguir arcar com o aumento no valor das contas básicas (luz, água ou gás), que podem chegar até R$ 750 mensais para 96% deles, arriscando terem os serviços interrompidos. Neste universo, 92% desses endividados dizem ainda ter reduzido o consumo devido à alta dessas despesas. Entre eles, 36% cortaram até 10% dos gastos e 18% reduziram entre 11% e 20%.

O peso do cartão de crédito para os inadimplentes do Ceará Segundo a pesquisa, o cartão de crédito tem se mostrado um importante aliado na vida financeira dos brasileiros, permitindo o parcelamento de compras essenciais. Mas ele pode se tornar vilão. Isso porque 54% dos cearenses têm como principal dívida no cartão de crédito as compras em supermercados, enquanto 40% recorrem ao método de pagamento para adquirir produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos. O levantamento destaca que esses gastos, quando acumulados, podem facilmente comprometer a renda mensal.