Endividamento em Fortaleza cai para o menor nível desde janeiro de 2024

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza foi de 70,8% no mês de fevereiro. O resultado foi o mais baixo da Capital desde janeiro de 2024, quando o índice também foi de 70,8%. O montante ainda representa uma queda de 3,6 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mês imediatamente anterior (74,4%) e de 1,4 p.p. na comparação com fevereiro de 2024.

Os dados, divulgados nesta quarta-feira, 12, são da pesquisa Perfil do Endividamento do Consumidor em Fortaleza, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A pesquisa mostrou também uma diminuição no número de pessoas com contas atrasadas, que passou de 20,6% para 18% na variação mensal, e de 21,5% para 18% na anual. Entretanto, quando considerado os consumidores inadimplentes, ou seja, que possuem dívidas que venceram a mais de 90 dias, que no mês chegaram a 10%, houve um leve aumento de 0,2 p.p. em relação a janeiro (9,8%), porém se manteve abaixo ao observado em fevereiro do ano passado (11,1%) No que concerne ao do perfil dos fortalezenses endividados, segundo a Fecomércio, há predominância do gênero feminino (71,8%), com idade de 25 a 34 anos (77,9%) e renda familiar de até cinco salários mínimos, ou R$ 7.590 (71,6%).

Em relação às dívidas, elas possuem o prazo médio de 71 dias e suas principais causas são: Desequilíbrio financeiro: 59%



Necessidade de destinar recursos para outras finalidades: 39,7%



Esqueceu de pagar: 11,4%



Contestação da dívida: 9%

Além disso, o comprometimento da renda da família fortalezense para o pagamento de contas é de, em média, 43,8%, 0,8 p.p. a mais do que era destinado em janeiro (43%). Já, considerando o valor do endividamento, ele costuma ser de R$ 1.828, com prazo médio de oito meses para seu vencimento total. Os gastos que mais contribuíram para essas dívidas foram:

Alimentação: 59,4%



Aluguel residencial: 20,7%



Tratamento de saúde: 15%



Outros: 13,5%



Educação: 12,1%

O cartão de crédito é o instrumento mais utilizado pelos consumidores, citado por 82,6% dos entrevistados, o segundo mais falado foi "outros" (23%) e o financiamento bancário, como de veículos e imóveis, foi o terceiro e foi apontado por 14,7% das pessoas. Para a diretora institucional, a escolha pelo pagamento a prazo com o cartão de crédito é “um grande gargalo do endividamento”, ela cita como exemplo a compra de alimentos, que são os itens mais adquiridos por esse meio, sendo apontado por 65,5% dos indíviduos. “As pessoas fazem supermercado no cartão de crédito, e isso é uma bola de neve sem fim. Porque ela vai e compra R$ 300, na próxima semana, ela já vai precisar comprar novamente, e aí, ela nem pagou ainda. Então, quando chega no final do mês, ela não consegue pagar a fatura, paga o mínimo e vira um devedor”.