Feirão Limpa Nome Serasa tem descontos até 99%

Feirão Limpa Nome Serasa 2025: saiba como renegociar dívidas

Veja como negociar débitos com parcelas a partir de R$ 10 no Feirão Limpa Nome da Serasa, que reúne mais de 1.600 empresas até o dia 30 de novembro
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Tipo Notícia

O Feirão Limpa Nome da Serasa, considerado o maior mutirão de renegociação de dívidas do Brasil, começou na segunda-feira, 3, e segue até o dia 30 de novembro.

A iniciativa oferece descontos que podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90, permitindo que milhões de brasileiros regularizem sua situação financeira.

A ação é uma boa oportunidade para quem pretende usar o 13º salário para colocar as contas em dia e recuperar o crédito no mercado.

Nesta edição, mais de 1.600 empresas — entre bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, universidades e companhias de energia — participam da campanha.

Veja os principais pontos:

  • Feirão Limpa Nome da Serasa vai até 30 de novembro.
  • Descontos podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90.
  • Mais de 1.600 empresas participam da ação.
  • Quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes.
  • Renegociação pode ser feita online (site, app, WhatsApp, telefone) ou presencialmente (Correios).

Feirão Limpa Nome: quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes

De acordo com dados da Serasa, quase 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no país, o maior número já registrado. Só em setembro, 318 mil brasileiros entraram para o Mapa da Inadimplência.

O valor médio das dívidas é de R$ 6.274,82 por pessoa, sendo que as principais origens estão ligadas a bancos e cartões de crédito (27,02%), seguidas de contas de luz e água (21,33%) e dívidas com financeiras (19,92%).

Vale lembrar que o feirão é aberto não apenas para quem já está com o nome negativado, mas também para quem tem débitos em aberto e quer evitar o bloqueio de crédito.

Como participar do Feirão Limpa Nome

A renegociação pode ser feita gratuitamente, tanto online quanto presencialmente, de forma simples e segura.

Online

Pelo site ou pelo aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, é possível consultar ofertas personalizadas.

Basta fazer login com o CPF e senha, escolher a proposta e efetuar o pagamento.

Também é possível negociar via WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575 2096, ou por telefone, no número 3003 6300.

Presencialmente

Quem preferir atendimento físico pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil.

Para participar, basta levar um documento de identificação com foto e o CPF.

Serviço – Feirão Serasa Limpa Nome 2025

  • Quando: de 3 a 30 de novembro
  • Onde: presencial e online

