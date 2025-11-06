Feirão Limpa Nome Serasa tem descontos até 99%

A ação não é apenas para inadimplentes; quem tem dívidas em aberto, mesmo antes de negativar o nome, também pode negociar e evitar o bloqueio de crédito. / Crédito: Reprodução/Freepik

O Feirão Limpa Nome da Serasa, considerado o maior mutirão de renegociação de dívidas do Brasil, começou na segunda-feira, 3, e segue até o dia 30 de novembro. A iniciativa oferece descontos que podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90, permitindo que milhões de brasileiros regularizem sua situação financeira.

Feirão Limpa Nome da Serasa vai até 30 de novembro.



Descontos podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90.



Mais de 1.600 empresas participam da ação.



Quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes.



Renegociação pode ser feita online (site, app, WhatsApp, telefone) ou presencialmente (Correios). Feirão Limpa Nome: quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes De acordo com dados da Serasa, quase 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no país, o maior número já registrado. Só em setembro, 318 mil brasileiros entraram para o Mapa da Inadimplência. O valor médio das dívidas é de R$ 6.274,82 por pessoa, sendo que as principais origens estão ligadas a bancos e cartões de crédito (27,02%), seguidas de contas de luz e água (21,33%) e dívidas com financeiras (19,92%). Vale lembrar que o feirão é aberto não apenas para quem já está com o nome negativado, mas também para quem tem débitos em aberto e quer evitar o bloqueio de crédito.

Basta fazer login com o CPF e senha, escolher a proposta e efetuar o pagamento. Também é possível negociar via WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575 2096, ou por telefone, no número 3003 6300.

>> Siga o canal de Economia O POVO no WhatsApp