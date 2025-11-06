Feirão Limpa Nome Serasa tem descontos até 99%

Feirão Limpa Nome Serasa 2025: saiba como renegociar dívidasVeja como negociar débitos com parcelas a partir de R$ 10 no Feirão Limpa Nome da Serasa, que reúne mais de 1.600 empresas até o dia 30 de novembro
O Feirão Limpa Nome da Serasa, considerado o maior mutirão de renegociação de dívidas do Brasil, começou na segunda-feira, 3, e segue até o dia 30 de novembro.
A iniciativa oferece descontos que podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90, permitindo que milhões de brasileiros regularizem sua situação financeira.
A ação é uma boa oportunidade para quem pretende usar o 13º salário para colocar as contas em dia e recuperar o crédito no mercado.
Nesta edição, mais de 1.600 empresas — entre bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, universidades e companhias de energia — participam da campanha.
Veja os principais pontos:
- Feirão Limpa Nome da Serasa vai até 30 de novembro.
- Descontos podem chegar a 99% e parcelas a partir de R$ 9,90.
- Mais de 1.600 empresas participam da ação.
- Quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes.
- Renegociação pode ser feita online (site, app, WhatsApp, telefone) ou presencialmente (Correios).
Feirão Limpa Nome: quase 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes
De acordo com dados da Serasa, quase 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no país, o maior número já registrado. Só em setembro, 318 mil brasileiros entraram para o Mapa da Inadimplência.
O valor médio das dívidas é de R$ 6.274,82 por pessoa, sendo que as principais origens estão ligadas a bancos e cartões de crédito (27,02%), seguidas de contas de luz e água (21,33%) e dívidas com financeiras (19,92%).
Vale lembrar que o feirão é aberto não apenas para quem já está com o nome negativado, mas também para quem tem débitos em aberto e quer evitar o bloqueio de crédito.
Como participar do Feirão Limpa Nome
A renegociação pode ser feita gratuitamente, tanto online quanto presencialmente, de forma simples e segura.
Online
Pelo site ou pelo aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, é possível consultar ofertas personalizadas.
Basta fazer login com o CPF e senha, escolher a proposta e efetuar o pagamento.
Também é possível negociar via WhatsApp, enviando mensagem para (11) 99575 2096, ou por telefone, no número 3003 6300.
Presencialmente
Quem preferir atendimento físico pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil.
Para participar, basta levar um documento de identificação com foto e o CPF.
Serviço – Feirão Serasa Limpa Nome 2025
- Quando: de 3 a 30 de novembro
- Onde: presencial e online