Desemprego do Ceará cai para 6,6% e Brasil está na menor média da série histórica

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua / Crédito: FÁBIO LIMA

A taxa de desocupação do Ceará caiu de 8% para 6,6% no segundo trimestre de 2025. O cenário também é de queda em relação ao igual período do ano anterior, quando registrou 7,5%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgada nesta sexta-feira, 15 de agosto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nesse sentido, são aproximadamente 3,6 milhões ocupadas no Ceará, com variação de 4% em relação ao trimestre anterior, e cerca de 257 mil pessoas fora da força de trabalho, com diminuição de 16%.

Por outro lado, o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado foi de 58%. Estimados em mais de 1 milhão de pessoas, aumentou 14,3% em relação a igual período do ano anterior. Contudo, a taxa de informalidade foi de 51%. Por fim, o rendimento médio real mensal habitual foi de R$ 2.327. Não houve alta em ambas as comparações: frente ao trimestre imediatamente anterior e ante o mesmo trimestre de 2024.

Cenário nacional A taxa de desocupação do País no segundo trimestre de 2025 caiu em 18 das 27 unidades da federação e ficou estável nas outras nove na comparação com o primeiro trimestre. A taxa média chegou a 5,8%, a menor da série iniciada em 2012. As maiores taxas foram registradas em Pernambuco (10,4%), Bahia (9,1%) e Distrito Federal (8,7%); enquanto as menores foram em Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%). Das 27 unidades da federação, 12 atingiram no segundo trimestre o menor nível de desemprego já registrado pela série histórica.