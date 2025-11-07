Ceará Awards destaca agentes que impulsionam a inovação no Estado

Ceará Awards premia agentes de inovação no Estado / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará Awards destacou, nesta sexta-feira, 7, durante a Feira do Conhecimento 2025, os projetos, professores, startups e instituições que têm contribuído para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Estado.

O evento reconheceu iniciativas que unem tecnologia, impacto social e empreendedorismo, reforçando o papel do Ceará como referência nacional em ciência e inovação. Conforme Sarah Monteiro, coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), o Ceará Awards representa a força colaborativa que impulsiona o nosso ecossistema de inovação. “Cada finalista traz consigo uma trajetória de dedicação, criatividade e impacto real na construção de um Ceará mais inovador e sustentável. Destacar essas histórias durante a Feira do Conhecimento é reafirmar o compromisso do Estado com o desenvolvimento e com o protagonismo nacional em ciência, tecnologia e empreendedorismo”, destacou Sarah. Reconhecimento a quem faz educação Entre os premiados, o reconhecimento às universidades e professores reforçou a importância do ensino superior na formação de talentos e na transformação de pesquisas em soluções práticas. O professor Naiderson Ferreira, da Universidade de Fortaleza (Unifor), ressaltou que o papel da academia é estimular o empreendedorismo e a inovação dentro e fora das salas de aula.

“Nós olhamos para o empreendedor como a raiz do ecossistema. Queremos que professores e alunos coloquem suas pesquisas no mercado por meio de startups e spin-offs acadêmicos. Nosso foco é preparar essas iniciativas para competir e escalar, com base em tecnologia e impacto real”, afirmou. Na categoria Professor Empreendedor, a vencedora Maria da Conceição Pereira de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), enfatizou o reconhecimento ao trabalho docente voltado à inovação e a importância da presença feminina no setor. “Esse prêmio mostra que é possível um professor universitário atuar com empreendedorismo e inovação. Espero que ele incentive mais docentes, principalmente mulheres, a seguirem esse caminho”, afirmou. Ela também ressaltou que o prêmio reforça o trabalho desenvolvido pela sua startup 4WBiotech, formada por uma equipe 100% feminina e voltada a soluções biotecnológicas.