Manhã chuvosa não dispersa movimento em cemitérios de Fortaleza

Visitantes vivem manhã de Finados no cemitério Paque da Paz, em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Mesmo com as chuvas registradas no início da manhã deste domingo, 2, o cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, registrou movimentação tranquila de quem queria prestar homenagens aos entes queridos que já se foram no Dia de Finados. O movimento de chegada estava organizado, mas no decorrer da manhã alguns visitantes enfrentaram engarrafamento para conseguir entrar no cemitério. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) orientavam o acesso.

O Parque da Paz teve missas às 9 horas e terá às 16 horas, com padres da Comunidade Shalom. Muitos aproveitaram o momento de homenagem para participar da missa pelos fiéis defuntos. A tenda posta pela administração estava lotada. O advogado Augusto Sampaio, 29 anos, veio com a mãe Lucineide para homenagear o pai, falecido em 2022, e a avó materna, que faleceu no último dia 15 de abril. Para a família, o momento ainda é de tristeza. Lucineide admite que, para ela, o momento em que perdeu a mãe “parece ter sido ontem". O dia de visitar os falecidos é programação anual para o aposentado Antônio Juremir Pompeu, 68 anos. Ele foi visitar os pais e a avó e aguardava pela chegada dos irmãos e da tia para prestar as homenagens.

“Eu tenho um cuidado muito especial (com a sepultura) pois tenho aqui pessoas muito queridas. Isso significa muito para mim. Eu fui criada com a minha mãe cuidando de uma sepultura também, então tenho o maior carinho”, conta ela. E a tradição já passa para a nova geração: o filho da funcionária pública, o pequeno Nicolas, 7 anos, já rega a sepultura da avó, orientado pela mãe. A família de Rossileide sofreu com as mortes na segunda onda da pandemia do Covid-19, em 2021. A mulher relembra que ela, a mãe e a irmã foram internadas na mesma época. Enquanto ela se recuperou, as parentes faleceram com apenas dias de diferença.

Cemitério São João Batista recebe multidão no Dia de Finados

No maior cemitério de Fortaleza, o movimento foi intenso durante a manhã, com as visitas e as missas pelos Fiéis Defuntos realizadas na capela. O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, celebrou às 9 horas. Dom Gregório destacou que, apesar do clima fúnebre relacionado à morte, o Dia de Finados para os cristãos deve significar que "estamos adormecidos para a ressurreição futura". "Na morte não nos é dado uma sentença definitiva de derrota, mas uma passagem para a vida. Portanto, estamos aqui para celebrar os que já estão diante de Deus. Nosso coração deve ser sempre grato", elenca o clérigo.