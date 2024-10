Porto do Pecém acorda R$ 41 mi para receber energia limpa com rastreabilidade

Movimentação de navios no Porto do Pecém Crédito: Miguel Cordeiro da Silva/Tecer Terminais

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) assinou contrato de R$ 41 milhões para que o Porto do Pecém receba energia elétrica proveniente de energias renováveis. O acordo se inicia neste mês de outubro e vale pelos próximos cinco anos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O diferencial é que a energia terá garantia de rastreabilidade, por meio do selo Internacional Renewable Energy Certificate (I-REC), que é uma certificação internacional que atesta a fonte de energia desde a geração até o consumo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O fornecedor de energia será a Casa dos Ventos e a escolha é fruto de uma concorrência pública.

No processo, o Complexo do Pecém levou em consideração tanto a estabilidade de preços, ao migrar do mercado cativo para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), quanto o compromisso com o uso de energias renováveis nas operações do porto. Conforme a gestão do porto, a aquisição de energia no mercado livre trará uma economia que deve ser revertida em ações de descarbonização do Porto do Pecém e também em uma futura política de incentivo para uma maior de eletrificação das operações portuárias, que hoje é de 70%. Esse índice inclui os guindastes usados para movimentação de contêineres e placas, além da esteira que transporta insumos para a siderúrgica da ArcelorMittal.