Para prevenir quedas de energia, Ceará renova termelétrica para "tatuzões" do Metrofor

Obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo do Estado do Ceará anunciou a renovação da licença de operação da Usina Termelétrica (UTE) das Tuneladoras da Obra da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. A medida visa garantir a integridade dos "tatuzões" em caso de quedas de energia. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A renovação da licença de operação da UTE foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta semana. A potência contínua instalada alcança 6,75 MW. Conforme O POVO apurou, os equipamentos, Tunnel Boring Machine (TBM), não podem ter sua operação desativadas sob alto risco de sinistro de grandes proporções.

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) informa que esse processo é feito por questão de segurança.