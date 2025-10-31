Comunidade de Jeri pede que a PF investigue concessão de Parque

Imagem aérea de protesto na vila de Jericoacoara pedindo acesso livre ao local / Crédito: Joana Silveira/Divulgação

A comunidade da Vila de Jericoacoara lançou um portal para denúncias contra possíveis ameaças à comunidade, tendo como primeiro objetivo a disponibilização de um abaixo-assinado pedindo que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara. Segundo seus criadores, o novo canal intitulado investiga.jeri.org.br é uma ferramenta digital criada para, além do recebimento denúncias, a divulgação de documentos e centralização de informações relacionadas a situações de crise, irregularidades ou ameaças à integridade socioambiental da Vila e também do Parque Nacional de Jericoacoara.

O documento aponta que o atual secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, seria sócio de 16,59% do Grupo Construcap, uma das empresas que compõem o Consórcio Urbia + Cataratas Jeri, responsável pela gestão do parque. A comunidade destaca que, embora fosse de conhecimento público a participação minoritária de João Paulo Capobianco na Construcap (4,7%), um processo judicial envolvendo disputa societária entre os irmãos Capobianco revelou uma participação acionária muito maior, de 16,59%. A comunidade também denuncia que o ICMBio teria autorizado obras dentro do Parque Nacional sem a realização de estudos ambientais prévios. Essa decisão motivou o Ministério Público Federal a emitir parecer favorável à suspensão imediata das obras.