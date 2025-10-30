Mirtilo, framboesa e amora preta serão testados no Ceará

Mirtilo que será testado pela Emco Cal tem produção precoce e alta qualidade / Crédito: Thais Mesquita (2021)

O Ceará terá terras para o cultivo de novas variedades de mirtilo, framboesa, amora preta e morango pela empresa Ekland Marketing Co. (Emco Cal), segundo informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A iniciativa, selada por um memorando de entendimento entre as partes, é mais um esforço local para ter mais culturas de valor agregado no Estado e será implementada na Serra da Ibiapaba.

“A Emco Cal será a responsável por trazer a genética dessas novas variedades para o Ceará. O Governo do Estado, por sua vez, fará o trabalho de difusão de tecnologia em relação às variedades mais produtivas”, diz comunicado da SDE. LEIA TAMBÉM | Reportagem especial Culturas nobres no Ceará Um trabalho de acompanhamento dos experimentos e “interlocução com os agricultores locais para a implementação dessas culturas” também fica a cargo da SDE. Variedades das frutas Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo do Agronegócio da SDE, informa que os testes pela empresa vão ser iniciados com uma variedade de morango branco. De acordo com a secretaria, a Emco Cal é reconhecida internacionalmente pelo trabalho de melhoria genética desta fruta. Mas também serão cultivados mirtilos do tipo “culpa”, considerados de alta produtividade. De origem espanhola, a fruta tem produção precoce, alta qualidade e se adapta a condições climáticas que exigem poucas horas de frio.