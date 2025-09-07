Mirtilo do Ceará pode se tornar destaque no cenário de exportação

Produção de mirtilo anima agricultores locais que apostam na plantação experimental da fruta / Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

O mirtilo, também conhecido como blueberry, é um pequeno fruta de coloração azulada que pertence ao mesmo grupo das amoras, morangos e framboesas. Muito associado a produtos norte-americanos, como iogurtes e geleias, a fruta vem animando o setor público e produtores locais com a viabilidade de sua produção em larga escala no Ceará. Ainda em fase experimental, o Estado já possui plantações em municípios localizados no Vale do Jaguaribe e na Serra de Ibiapaba. Ambas as regiões reúnem condições naturais favoráveis à plantação de mirtilo, que exige uma qualificação para que os produtores locais estejam capacitados a desenvolver técnicas de cultivo que a fruta exige.

Para resolver a demanda, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), ofereceu um curso gratuito de produção de mirtilo em Carnaubal, município de Ibiapaba. A iniciativa visa incentivar os produtores da região a apostarem na fruta, que segundo Domingos Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, é um “produto promissor para exportações na Europa”. Curso gratuito de produção de mirtilo foi ofertado para agricultores interessados e ministrado pelo biotecnologista Flávia Caetano Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará Com plantações em Tianguá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Russas e Limoeiro do Norte, o mirtilo é consumido in-natura, mas também é utilizado em compotas, geleias, doces, bebidas, bolos, chás e saladas.

É uma fruta que contém alto teor de oxidantes e fibras, além de ser rico em vitaminas A, B, C e sais minerais. Mirtilo no Ceará: plantações visam mercado internacional Normalmente cultivado em regiões frias, a expectativa é de que a viabilização da produção de mirtilo no Ceará aconteça por meio de estudos de desenvolvimento e melhoramento genético. A aposta vem sendo feita há alguns anos, com o monitoramento de grupos estrangeiros que investem na plantação de mirtilo em diversas regiões do mundo. “Esses grupos identificaram dentro do estado do Ceará algumas regiões estratégicas para o cultivo de Mirtilo, uma delas a Serra da Ibiapaba, reúne condições de clima absolutamente perfeitas para o desenvolvimento dessa cultura e é justamente por esse motivo que a gente tem voltado ao estado”, diz Flávio Caetano, biotecnologista responsável por ministrar o curso de produção da fruta.

Localizado abaixo da linha do equador, o Ceará possui temperaturas de até 35 °C e mínima de 18 °C, consideradas adequadas para o cultivo de mirtilo. Além disso, é uma fruta que exige a geração de empregos por ser uma fruta menor que a acerola, que precisa de pessoas para colher, não aceitando a utilização de máquinas no processo. O período da safra pode levar até quatro meses, já que o mirtilo não pode ser colhido verde. Plantação de mirtilo em Ubajara Crédito: Thais Mesquita

A maioria do consumo mundial de mirtilo ainda é concentrada na Europa e na América do Norte, com destaque para o Reino Unido e os Países Baixos, que lideram o consumo per capita. No entanto, a China tem despontado como uma das regiões de maior crescimento na demanda pela fruta. Esse cenário tem animado os produtores locais que apostam no mirtilo para expandir suas plantações. André Arruda Martins, um dos agricultores da região que participou do curso, destaca que o mirtilo “abre vários horizontes para o pequeno e médio agricultor”, reconhecendo o investimento internacional que há no produto. Atualmente, o cultivo de mirtilo já está presente em praticamente todos os estados do Brasil, segundo dados do Governo do Estado do Ceará, e soma aproximadamente 350 hectares em estágio produtivo. A maior parte é formada por pequenos projetos espalhados em diferentes regiões, mas que estão em uma cadeia produtiva em expansão.