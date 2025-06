Agronegócio cearense pode atrair investimentos de mais de R$ 1 bi em dois anos

Somente um dos projetos, formado por brasileiros e espanhóis, tem uma estimativa de investir R$ 600 milhões para o cultivo do mirtilo / Crédito: Thais Mesquita, em 08/02/2022

O Ceará pode atrair investimentos acima de R$ 1 bilhão nos próximos dois anos nos ramos da pecuária, da agricultura e do pescado, conforme a estimativa do secretário-executivo do agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Sílvio Carlos. Esses números estão atrelados a uma série de compradores de diversos países, por exemplo, Espanha, Estados Unidos, México, Chile e Polônia, além de outros estados como Mato Grosso e São Paulo.

“O que a gente busca nessas feiras é apresentar o Ceará. Porque, por exemplo, algumas culturas produzidas na Europa, e têm uma demanda grande, estão ficando cada vez mais difíceis por diversos motivos: mão de obra, infraestrutura, urbanização. Então, esses países e até outros investidores começam a procurar lugares com potencial produtivo.” Setor quer dobrar número de exportações nos próximos cinco anos Outro ponto falado pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, durante a PEC Nordeste, é que o setor tem como meta dobrar o valor exportado nos próximos cinco anos. “Tem uma demanda muito grande, e estamos cooperando com a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) e com o Ministério da Agricultura para trabalharmos em parceria, para a gente tentar dobrar as exportações, que hoje está na casa dos US$ 520 milhões.”

Além disso, explicou que a expansão serve para diversos produtos, desde castanha de caju até a cera de carnaúba, e os mercados mais buscados são o Oriente Médio e a China. No entanto, afirma que, para isso, é necessário a cooperação com o governo. “Nós precisamos de áreas para plantar”, diz. Uma das demandas do setor é a questão dos perímetros irrigados, gerenciados principalmente pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs). Em vista disso, o secretário-executivo do agronegócio, Sílvio Carlos, explica que existe uma área ociosa, que não foi ocupada em sua totalidade, e por isso, estão tentando atrair investidores para uma modificação e modernização desses locais, não só na infraestrutura, mas também na gestão.