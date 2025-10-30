Ginásio do colégio Marista vai virar 3 torres de 15 andares

Complexo atlético e ginásio do antigo colégio Marista se transformará em 3 torres de 15 andares / Crédito: Reprodução/Google Maps

O complexo atlético e Ginásio do antigo colégio Marista, no Centro de Fortaleza, vai abrigar condomínio residencial com três torres de 15 andares cada, abrigando ao todo 576 apartamentos. Ou seja, serão 12 unidades por andar, localizadas na rua Jaime Benévolo com a rua Meton de Alencar, em terreno que abrange ainda a rua general Clarindo de Queiroz e a rua Conselheiro Tristão.

A construtora responsável, a MRV, detalha ao O POVO que o empreendimento irá cobrir todo o terreno de 10,4 mil metros quadrados (m²), exceto uma casa vizinha, que será revitalizada pela empresa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A previsão de lançamento é para dezembro deste ano e, segundo a companhia, as unidades se encaixam predominantemente na faixa 3 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) do Governo Federal, mas com algumas opções para a faixa 2. Leia mais Fortaleza é o 3º maior mercado imobiliário do País, aponta Sinduscon Sobre o assunto Fortaleza é o 3º maior mercado imobiliário do País, aponta Sinduscon

O nome do empreendimento será Parque Marista, que seguirá a linha Eco da MRV. Neste caso, a proposta vendida pela construtora é de uma construção inteligente que promove “bem-estar com o preço mais acessível do mercado. Associa design contemporâneo, conforto e ótimo custo benefício.” Em relação a Valor Geral de Vendas (VGV) e investimentos, a empresa ainda não está divulgando essas informações. Entenda as faixas do Minha Casa, Minha Vida Vale lembrar que as famílias da chamada faixa 3 do MCMV, que serão as mais abrangidas pelo empreendimento da construtora, são as que possuem renda mensal bruta de até R$ 4.700,01 a R$ 8.600 em áreas urbanas.