Brasileiros pagam mais e compram menos com taxa das blusinhas

Taxa das blusinhas encarece compras e não gera empregos / Crédito: Thais Mesquita

Um ano após o início da cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50, a medida ainda divide opiniões no governo e no setor produtivo.

Entre os consumidores das classes C, D e E, a proporção dos que desistiram de finalizar a compra após ver o preço final com imposto passou de 35% para 45% no período analisado. O levantamento indica ainda que 70% da arrecadação proveniente da taxa vem justamente dessas faixas de renda, o que confere caráter regressivo ao tributo.

Efeitos fiscais mistos

Do ponto de vista da arrecadação, a LCA estima ganho líquido limitado. A cobrança do imposto teria adicionado cerca de R$ 265 milhões mensais à Receita Federal, enquanto os Estados registraram perda média de R$ 258 milhões por mês em ICMS incidente sobre remessas internacionais, quase anulando o ganho agregado.

