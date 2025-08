Mdic aprova novo Plano de Ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual até 2027

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 4. As estratégias foram divididas em sete eixos de atuação

Elaborado pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (Gipi), o objetivo do projeto, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) , é planejar ações que tornem o sistema de propriedade intelectual mais efetivo e equilibrado .

Com sete eixos de atuação , foi aprovado, nesta segunda-feira, 4, o Plano de Ação 2025-2027 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (Enpi). O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) .

Além disso, o plano também visa promover uma maior competitividade e desenvolvimento econômico e social no Brasil.

A resolução do Gipi é atualizada a cada dois anos. Para este biênio, ao todo, estão previstas 70 ações prioritárias e 140 entregas.

O monitoramento de realização das estratégias, conforme o anunciado no DOU, é feito “por meio de relatório semestral de andamento de execução das entregas, elaborado pela Secretaria Executiva do grupo”, e publicado no Portal de Propriedade Intelectual.