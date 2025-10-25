Receita esclarece que não rastreia brasileiros no exterior

Mensagens falsas dizem que o fisco vai começar a rastrear, a partir de 2026, brasileiros no exterior que não fizeram declaração de saída definitiva

A Receita Federal alerta sobre falsas informações que circulam nas redes sociais afirmando que a instituição vai começar a rastrear, a partir de janeiro de 2026, brasileiros no exterior que não fizeram a Declaração de Saída Definitiva do País (DSDP).

O órgão esclarece que não rastreia brasileiros devido à mudança de domicílio e que o procedimento é de orientação e informação. Segundo a Receita, não há nenhuma mudança de procedimento para 2026 ou em qualquer data futura.

De acordo com orientações prestadas pela Receita, o brasileiro que está deixando definitivamente o país deve informar isso, por meio de um formulário no site oficial do órgão. Após um ano, o cidadão deve acessar o sistema para apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e enviar a Declaração de Saída Definitiva do País.

“Esses procedimentos são obrigatórios e preservam os direitos dos brasileiros que mudam de domicílio fiscal, inclusive perante o fisco do país de destino, informa a Receita.