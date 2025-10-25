Turistas estrangeiros injetam mais de R$ 30 bi na economia brasileira

Apenas no mês de setembro, montante chegou a R$ 3,2 bilhões, um crescimento superior a 12% na comparação com o mesmo período de 2024

De janeiro a setembro, os visitantes estrangeiros gastaram R$ 32,5 bilhões (US$ 6,044 bilhões) no Brasil, em despesas como hospedagem, alimentação, transporte, lazer e compras. Esse valor é o maior já registrado na série histórica para o período, representando um aumento de 11,7% em relação ao mesmo período de 2024.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 24, pelo Banco Central. Só em setembro, os turistas internacionais injetaram R$ 3,2 bilhões na economia brasileira, um crescimento de 12,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.



O Ministro do Turismo, Celso Sabino, comemora os resultados. "Os dados do Banco Central refletem a posição do Brasil como um dos principais destinos de turistas internacionais. Com isso, o setor continua forte na geração de emprego e renda para os brasileiros", destaca Sabino.





“É uma grande cadeia que se movimenta e é impulsionada pelo trabalho de promoção internacional que temos desenvolvido, colocando o Brasil com cada vez mais espaço nas prateleiras do mercado global e nessa tendência de recordes históricos”, comenta o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

RECORDE – Também em setembro, o Brasil registrou um recorde histórico na chegada de turistas internacionais. Nos nove primeiros meses do ano, o país recebeu 7.099.237 viajantes estrangeiros, volume 45% superior ao registrado no mesmo período de 2024.

Com esse desempenho, o Brasil superou, apenas de janeiro a setembro, o recorde anual anterior de 2024, quando 6.773.619 turistas internacionais visitaram o país. O novo número supera a meta anual estabelecida no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, que prevê a chegada de 6,9 ​​milhões de visitantes estrangeiros em 2025.