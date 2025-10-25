No Rio, Elmano busca investimentos para o Ceará

O governador cearense se reuniu com a presidente da Petrobrás, Magda Chambriard, e com Tereza Campello, que responde interinamente pelo BNDES

O governador Elmano de Freitas (PT) cumpriu, ontem (sexta-feira, 24), agenda no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo Estadual reuniu-se, ao longo do dia, com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard , e com a presidente em exercício do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello.

"Estive reunido com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para fortalecer a parceria que garantirá o avanço do projeto de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém”, comunicou o governador. A iniciativa faz parte de uma mudança estratégica voltada a aumentar a segurança das operações no porto, modernizar a infraestrutura e ampliar a capacidade de armazenamento de combustíveis no estado.

Elmano também destacou os possíveis investimentos da estatal. “Tratamos, ainda, sobre a perspectiva de importantes aportes da Petrobras no Ceará”, complementou.

Durante a tarde, o governador se reuniu com a presidente em exercício do BNDES, Tereza Campello, para tratar de projetos importantes para os cearenses. “Em reunião com a presidente em exercício do BNDES, conversamos sobre projetos prioritários para o Ceará, como a duplicação do Eixão das Águas e o Metrô de Fortaleza”, detalhou o governador.