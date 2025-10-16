Turismo cresce 6% em 2025 e chega a 15 meses consecutivos de alta

Turismo cresce 6% no acumulado de 2025; Ceará avança 8% em agostoSegundo o IBGE, resultado do setor em agosto também superou o do mês do ano passado. Ceará avançou 8% no mês
O turismo no Brasil cresceu 6% no acumulado dos oito primeiros meses do 2025 quando comparados a período equivalente de 2024.
Segundo o Ministério do Turismo, o resultado se deve ao aumento de receita nos serviços de transporte aéreo de passageiros, serviços de reservas relacionados a hospedagens, hotéis, além de serviço de bufê e restaurantes.
Já no recorte que compara agosto deste ano com agosto do ano passado, o aumento foi de 4,6%, com o registro do 15º mês consecutivo de alta.
O Ceará, especificamente, teve aumento de 8% em agosto, superando estados como Bahia, com 7,9%; São Paulo, com 5,8% e Paraná, com 5,8%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que aponta ainda que 14, dos 17 estados avaliados registraram avanços.
“É mais um crescimento expressivo, movimentando setores importantes da economia e gerando oportunidade, emprego e renda para os brasileiros. Vamos continuar investindo para assegurar, cada vez mais, que o turismo siga como um dos motores do desenvolvimento do Brasil”, enfatizou o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Em outra pesquisa, essa com números de setembro, revelou ainda que o mês passado registrou o maior número de chegada de turistas internacionais da série histórica para o mês: 570.934. O crescimento foi de 28,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Já o acumulado de janeiro a setembro totalizou 7.099.237 turistas estrangeiros, um aumento de 45% em relação ao período equivalente do ano passado.
Conforme comunicado do Ministério do Turismo, “o desempenho fez o País ultrapassar a meta anual estabelecida no Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que previa a chegada de 6,9 milhões de turistas internacionais ao longo de 2025. O objetivo foi superado em 2,9% ainda no nono mês do ano, estabelecendo um novo recorde histórico para o período”.