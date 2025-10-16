Turismo cresce 6% em 2025 e chega a 15 meses consecutivos de alta

Ceará teve uma das maiores altas no mês de agosto / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O turismo no Brasil cresceu 6% no acumulado dos oito primeiros meses do 2025 quando comparados a período equivalente de 2024. Segundo o Ministério do Turismo, o resultado se deve ao aumento de receita nos serviços de transporte aéreo de passageiros, serviços de reservas relacionados a hospedagens, hotéis, além de serviço de bufê e restaurantes.