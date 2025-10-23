Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

GBS, que detém linhas de transmissão da antiga Sterlite, faz leilão para compra de debêntures

Tipo Notícia

A GBS Participações, uma das empresas do grupo Two Square Transmissions (antiga Sterlite Brazil), avança na realização de um Leilão Reverso para recompra de debêntures de sua primeira emissão. A iniciativa faz parte do Plano de Recuperação Extrajudicial da empresa, atualmente em curso.

A intenção da companhia é recomprar debêntures com deságio mínimo de 30%. A emissão, originalmente de R$ 600 milhões, atualmente alcança os R$ 665 milhões (valor em 30 de junho de 2025). Se a operação for bem sucedida, permitirá à GBS ampliar a liquidez e avançar na reestruturação financeira.

Inicialmente, a GBS reservou R$ 100 milhões para essa operação. Caso o interesse entre os investidores exceda esse montante, está previsto um rateio entre os vencedores do leilão. O critério estabelecido para a seleção dos contemplados é o de maior desconto em relação ao valor nominal atualizado. No entanto, há possibilidade de a empresa ampliar a aquisição de créditos em até R$ 300 milhões para permitir a compra de um maior volume de títulos, se houver demanda.

A empresa busca atrair principalmente pessoas físicas detentoras das debêntures, já que cerca de 60% dos títulos estão pulverizados. O restante está na mão de investidores institucionais, que também poderão participar da disputa. Os interessados podem fazer um lance para a venda de parte ou a totalidade das debêntures detidas e não há adesão mínima para a realização do leilão.

O interesse na participação do certame pode vir da eventual dificuldade dos atuais investidores de vender suas debêntures no mercado secundário. A emissão chegou a ter declaração de vencimento antecipado, após o anúncio do pedido de recuperação extrajudicial apresentado pela GBS e pela Two Square Transmissions, uma vez que não foi concedido inicialmente stay period para a GBS. No entanto, as empresas entraram com recurso e conseguiram a suspensão desse vencimento antecipado, até uma decisão colegiada sobre o tema, sem data para ocorrer.

Cronograma

Os debenturistas interessados têm até a próxima sexta-feira, 24 de outubro, para se habilitar eletronicamente para o leilão. Em dez dias úteis será divulgada a lista de credores habilitados, que não poderão vender, ceder ou transferir os títulos no prazo entre o registro de habilitação e o pagamento dos vencedores. No dia 10 de novembro está prevista a divulgação dos vencedores do certame, enquanto a liquidação deve ocorrer em 21 de novembro.

A GBS controla três projetos de transmissão operacionais do grupo - Goyaz, Borborema e Solaris. Outros cinco projetos operacionais e em construção estão sob controle direto da Two Square e de outra holding, a Olindina. As três holdings passam por plano de recuperação extrajudicial, com valor atribuído à causa que supera os R$ 1,4 bilhão. Entre os credores estão os bancos Santander, Bradesco, BTG, Itaú, e Sumitomo. O plano envolve a transferência de alguns ativos para os credores, de forma faseada, iniciando pelos já operacionais. Essa operação depende, porém, de aprovações regulatórias.

